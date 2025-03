Carne Cruda 27 marzo 2025

Esta semana estaba previsto que se puxese á venda en librarías 'El odio', o libro no que o escritor Luisgé Martín dá voz a José Bretón, quen en 2011 matou e calcinou aos seus fillos Ruth e José, de seis e dous anos. Traza o perfil do asasino e dálle voz: é a primeira vez en 13 anos que recoñece matar aos seus fillos, dá detalles de como o fixo e fala da súa vida con Ruth Ortíz, nai dos nenos.

Nin a editorial nin o autor contactaron con ela. A semana pasada enviaron un extracto aos medios e Ortíz denunciou ante a Audiencia Provincial e a Fiscalía de Córdoba por intromisión no do dereito á intimidade e a propia imaxe dos os seus fillos. A Fiscalía de Menores de Barcelona, sede de Anagrama, pediu nos xulgados a suspensión cautelar da publicación, pero este luns o xuíz desestimouno porque non se presentou o libro como proba senón artigos xornalísticos que fan referencia a el.

Moitas librarías negáronse a publicalo, e a maioría de escritores, xornalistas e referentes do mundo cultural manifestáronse en contra da publicación. Falan deste debate coa escritora Silvia Nanclares; co xornalista Antonio Maestre, a xurista especializada en violencias machistas, María Naredo, a escritora Mariña Perezagua; co produtor, guionista e director Ramón Campos; Cruz Morcillo, xornalista de sucesos e Manuel Jabois xornalista e escritor.