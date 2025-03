Da Néboa Podcast. Edita Rodriguez. Jatafarta.

'Dá Néboa Pódcast' convida a este capítulo a Edita Rodríguez Oca, a mente creativa detrás de JATAFARTA, un taller onde a marroquinería transfórmase en arte, escultura e deseño conceptual.

Edita, finalista nos Premios de Artesanía de Galicia e cunha residencia artística no Gaiás, desafía as normas tradicionais do coiro cun enfoque vangardista.

O seu traballo fusiona técnicas ancestrais cunha experimentación que leva o material a novos límites, redefinindo a súa funcionalidade e estética: o coiro como arte contemporánea.

Comparte coa súa interlocutora, María Gómez-Domínguez, a súa traxectoria e a súa visión sobre a artesanía. Explica como rescatar técnicas tradicionais como o 'cuir bouilli' e darlles un novo significado.

O equilibrio entre a funcionalidade e a expresión artística na marroquinería, retos da artesanía nun mundo de consumo masivo, a importancia da sustentabilidade ou a escultura e o deseño na evolución do traballo con coiro.