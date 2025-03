Los diez lanzamientos 14 marzo 2025

Comezamos edición desde o chanzo máis alternativo coa proposta de Danzón el Gato xunto a Marina y su Melao e cos Naked Family.

Tras os dous avances que escoitamos en 'Los diez lanzamientos' xa é público o primeiro EP de Gala i Ovidio, a estas alturas xa sabes de quen falamos.

Descubrimos ao vallisoletanos Destino Rubicón, volvemos a Mondra e a bóla extra que sacaron as Shego.

Contamos tamén con colaboración entre o sempre oculto Marasmo con Beret e a revisión dun clásico do cancionero popular con Vera GRV.

E para completar, a versión definitiva coa que Melody participará en Eurovisión e un tributo desde Vigo: The Killer Barbies sacarán elepé en maio e traen de adianto 'Si me quieres o si no' unha homenaxe en toda regra a The Clash e 'Should I stay or should I go'.