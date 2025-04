Los diez lanzamientos 25 de abril 2025

Venres que comezamos desde Pontevedra con La Filomena e co novo álbum de Faia.

Descubrimos a Azier e Daniel Blacksmith e volvemos aos sinxelos que avanzan Eladio y Los Seres Queridos, esta vez acompañados de Vega.

Colaboración de dous artistas que fusionan tradi e electrónica, o vallisoletano Dulzaro co galego Mondra.

A artífice dunha das cancións do pasado verán lanza outra canción para volver celebrar as festas estivais, Isabel Aiún vén con 'El himno de mi peña'.

Funambulista e Siloé colaboran no sinxelo 'Vete por done viniste' e Viva Suecia adiantan un segundo tema do seu próximo álbum.

Terminamos coa violinista francesa Esther Abrami, recoñecida non só polo seu virtuosismo musical senón tamén pola ampla comunidade que a segue a través das súas redes sociais. No álbum 'Women' inclúe unha versión orquestral do exitoso 'Flowers' de Miley Cyrus.