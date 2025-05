Los diez lanzamientos 30 maio 2025

Por diversidade que non sexa, música practicamente para todos os gustos para pechar o mes de maio.



Arranque co jazz contemporáneo de Pablo Torti para pasar ao extremo máis contundente de Bestia Bebé que estarán en xullo en Vilagarcía acartelados no Atlantic Fest.



ATK Epop e Álvaro Sanz estrean EP, cota de música electrónica cos produtores Martin Garrix e Lauv, o regreso de Andrés López Lancha, Pole; e outro EP para estrear con REIK.



Colaboracións de Carlos Santana e Grupo Frontera no single 'Retírome', e de Maná e Pablo Alborán nas recompilatorio 'Noches de cantina'.



Dúas mulleres para pechar os lanzamentos desta semana: avance do próximo álbum de Ava Max e quen publica elepé é Aitana, 'Cuarto azul'.