Para este episodio de 'Fondo Norte Podcast', Manu Quiroga, Pablo Cacheda, Alexandre Dávila e Manu Otero, escolleron unha frase do adestrador granate, Yago Igrexas "A partir de aí".

Conclúe a tempada do Pontevedra CF en Segunda RFEF coa consecución de ascenso de categoría. Agora "hai moitas cousas que comezar a facer", como din.

Comentan tamén como foi o partido do pasado domingo fronte ao Real Ávila.

Falan de "os éxitos da base" e do futuro do equipo pontevedrés, no deportivo e no social.