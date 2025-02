Con Guzmen, o mozo vigués Tomás Martínez Barciela, traballa para facerse o seu oco na industria musical.

Tik Tok foi o seu primeiro escaparate, onde subía os seus covers. Na rede descubrírono e coincidiron tres das grandes distribuidoras, foi Warner coa que estampou a firma.

Leva traballando o último ano e medio no que xa é, desde a pasada semana, o seu álbum bebut. Quizá premonitorio: 'Joven estrella'.

Non quere etiquetas musicais, pero mete este disco nunha burbulla pop. As letras falan de si mesmo e do amor, en xeral.

Acábase de tomar uns días de descanso na súa cidade. En abril arrincará a xira promocional.

Tres das cancións de 'Joven estrella' acompañan esta charla: 'Mami let go' que supera o millón de reproducións, 'Mármol' e 'No le bajo'.