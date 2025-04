Cara a cara #635. Javier Sierra máis 'El plan maestro'

O universo literario do exitoso xornalista e escritor Javier Sierra engade outro título á súa traxectoria, o número doce máis un.

Publica 'El plan maestro', unha novela que, con autonomía propia, completa ao mesmo tempo a publicada en 2013, 'El maestro del Prado'.

Neste título recente funde realidade e ficción, no que Sierra é narrador e un dos personaxes do relato, e leva ao público lector ante algunhas das pinturas, pintores e pinacotecas máis soados.

Desde o primigenio arte rupestre, pasando por Botticelli, El Bosco, Velázquez ou Kahlo, Javier Sierra consegue que quen lea as súas páxinas non volva mirar esas obras de arte do mesmo xeito.

Hai enigmas ocultos neses cadros?, existen gardiáns da arte?, trazaron un plan mestre?... arte e misterio dos que falamos co autor neste podcast.