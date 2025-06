Paisajes progresivos #35. Rock progresivo iberoamericano (1)

Pasamos a palabra ao condutor deste podcast, Alberto Pazo:

"Hoxe propóñovos unha primeira viaxe a terras iberoamericanas onde o rock progresivo non só contou e conta cunha lexión de seguidores, senón cunha importante tradición desde os anos setenta con bandas de prestixio internacional".

Feita a introdución, evidencias do que avanza e que soan neste episodio:

"Algúns dos máis grandes son Crucis, Nexus e Pablo o Enterrador, desde Arxentina; Blezqui Zatsaz, Apocalypse e Tempus Fugit, desde Brasil; Témpano desde Venezuela; ou os incombustibles Cast desde México".

Variedade de propostas e estilos, "bandas de onte e de hoxe, sempre co denominador común da calidade do ben feito que queda patente cando se cre no que se fai e lóitase por saír adiante nas augas turbulentas do negocio musical. Que o gocedes".