Paisajes progresivos #31. John Miles

Alberto Pazo céntrase nun nome propio para esta edición das 'Paisajes progresivos'.

"Lembramos a un excelente músico que nos deixaba de forma discreta fai algo máis de tres anos: John Miles".

"O autor da inesquecible 'Music' ten unha sólida carreira discográfica, especialmente nos seus anos no selo DECCA nos 70, arroupado polo produtor e enxeñeiro Alan Parsons", lembra.

"Rendemos esta pequena homenaxe a unha voz excepcional que nos acompañou durante moito tempo e que deixou xoias progresivas como 'Rebel', 'Stranger in the City', 'Zaragon' ou 'More Miles per Hour', así como as súas colaboracións nos máis soados discos de The Alan Parsons Project".

O resto xa o debes saber: "Espero que o gocedes como se merece".