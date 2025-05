Rock Machine 02 maio 2025

Txus Tankian, 'El Botas' e Paula Sánchez traen un programa especial crossover con 'La guarida del dragón' coa participación de Conti de Radio Kolor de Cuenca.

Falan sobre a historia da emisora, do programa, da escena local en Cuenca e da 'Fiesta de la Primavera', festival de música que celebrará a súa XXXI Edición.

No tracklist do capítulo soan: "In The Air Tonight” - Marilyn Manson. “Dead Winter Dead” - Savatage. “Death by Design” - Diamond Head. “Helpless” - Diamond Head.

"Am I Evil?" - Diamond Head. “Buscando mirando - Leize. “Radio Underground” - 4 Bajo Zero. “Los grandes antiguos” - Oniricous. “Alta traición” - Shöck. “Despertar” - La Dama Oscura.

“Una noche extraña” - Expolike. “Hambruna porruna” - Proyecto Hambruna. “Circles In The Salt” - Sex Museum. “Land Of the Free”- Gamma Ray.