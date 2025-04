Rock Machine 18 abril 2025

Episodio de 'Rock Machine' con el repaso a grandes clásicos del rock y del metal además de sus novedades.

En la compañía de Txus Tankian, El Botas y Paula Sánchez.

En esta edición suenan: “Teenage Rebel” - Nestor. “Voices” - Prancing Rhinos. “Living for the City” - Gillan. “Trouble - Live in Paris 1982” - Gillan. “Fighting man” - Gillan.

“Las raíces del olivo” - Koven. “Tear Down the Walls” - Aneuma (Flesh and Bone). “Wounded Heart” - Ancient Settlers. "The werewolf inside me" – Alien Steel. “Prisma” - Azalea.

“Festival Trovador” - Hadadanza. “Alcohol” - Betania. “Brujita De Bayamón” - Ed Harvest. "Tambores de guerra” - Dakidarria ft. Esteve de Auxili. “Berserk”- Rancor. “Domingo de gramos” - Mägo de Oz.