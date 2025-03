Non hai tregua os venres a partir do seis da tarde porque imos coa hora con máis decibeis da semana, imos con Txus Tankian, Paula Sánchez máis 'El Botas' e a selección musical deste venres que vén con:

“Green Serpent” - Jinjer. "Journey to the Sun" - Kilmara. “Please Me”- Anvil. “666” - Anvil. "The Ghoul” - Pentagram.

"Predestinados" - Ido. “Fuego, Gasolina y Barro”- Nadye, junto a Dikers y Mala Reputación. “Demencia” - Symbiosis.

"Punks” - Electrikeel. "Rebelión" - Reincidentes. “Así Muere Otra Canción” - Manolo Kabezabolo, con Vito de Sínkope. "Awen” - Eluveitie.

"El Loco" - Luzbel. “Deal Out With The Devil” - Punisher. “El peso del alma” - Mägo de Oz.