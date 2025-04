Rock Machine 25 abril 2025

Rock e Metal nacional e internacional, cun repaso a grandes clásicos e novidades da man de Txus Tankian (Mariskalrock), El Botas (Rockapacidad) e Paula Sánchez (Metal Vicio , Metal Hammer, Rafa Basa...).

Nesta edición convidan a Alberto Fernández, director de Metaleitor Radio & TV e escoitas:

"Kingdom Of Skulls" - Grave Digger . “Lost In Flames" - Saber. “Dear John” - Status Quo. “In The Army Now” - Status Quo.

"The Anniversary Waltz" - Status Quo. “Regresión” - Introtyl. "Fog Of War" - The Remedy. “Please Don’t Touch” - Motörhead & Girlschool. “Wheels Of Steel” - Saxon.

“Eternals” - Demolator. " Erytheia” - Guadaña. “Me Ajuego” - Los de Marras. "Corazón pistolero” - The Road. "Teruel" - Benito Kamelas. “Sin miedo a seguir” - Rocknosfera.