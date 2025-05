Rock Machine 30 maio 2025

Rock y Metal nacional e internacional con Txus Tankian máis El Botas.

Desta vez conectan ademáis co centro de operacións de Ratones Koloraos, o trío formado por: Eli K (voz e guitarra), Adolfo Iriarte “Epi” (baixo e coros) e Tomy “Gun” Blázquez (batería, coros máis efectos) que presentan o seu novo disco 'Inopiados'.

E na tracklist do programa están: “In misery” - Wednesday. “Aviador Nocturno” - Lex Lüger. “The Party Starts Now!!” - Manitoba's Wild Kingdom. “Blue radio” - Frank Meyer.

“Freed From Desire” - Sujeto K . “Palabras de Lucifer” - Ésolon. “Black Dahlia” - MetalKrüsa. “El Rincón Del Miedo" - Astral Experience. “Gote Me Under Pressure” - ZZ Top.

"La Grange” - ZZ Top. "Tush” - ZZ Top. “Pare Llop” - Forja. “El senyor de les pedres”- Sangtraït. “Lotus” - Només Tot. “Todo lo ke kalkulo” - Ratones Koloraos. “Asesino sonriente”- Ratones Koloraos. “A duras penas”- Ratones Koloraos.