Rock Machine

Tarde de venres para facer un oco en compañía de Txus Tankian, Paula Sánchez e 'El Botas' ao rock e ao metal.

Un oco que ademais de PontevedraViva Radio fan outras moitas cabeceiras deste país e do continente americano e latino.

Nesta edición rompen decibeis: “Of War and Flames” - ALTERIUM. “Warrior From Hell” - Cobra Spell. “Night of the Long Knives “- AC/DC

" Toxic Love” - Grapeshot. “Alexandria” - Ignea. “La Moneda" - Viki and the wild. " Gasoline” - I Prevail. "Respira Mi Humo" - Minos.

“Kalopsia" - Reylobo Feat. Diego Palacio. "Hollow Days” - Arwen. “In Eternity” - Leaves Eyes y “For Those About to Rock” - AC/DC.