Silvia Rodríguez Coladas é codirectora do xardín do Pazo da Saleta (Meis) e 'En la penumbra de un jardín extraño' é a súa segunda publicación.

Neste título compendia, por unha banda, un proceso autobiográfico como foi deixar a súa vida en Madrid e pasar a vivir neste Pazo, no rural galego, cuxo xardín se abre ao público uns meses ao ano.

É, por outra banda, unha exaltación da natureza e dos beneficios que reporta ao ser humano devandita conexión. "Así como a min axudoume este contacto creo que pode axudar a moita xente", explica neste podcast.

É igualmente unha invitación a soltar as ataduras do superfluo e gozar do sinxelo para vivir feliz; anotando ao público lector eses ingredientes da súa actitude vital.

Como xa fixo na súa primeira novela 'Bosquesanto', impregna a escritura do sutil sentido do humor que a acompaña e que se fai máis evidente no capítulo dedicado á tipoloxía do visitante do xardín da Saleta.