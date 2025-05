Cara a cara #642. Xabier Díaz

Este próximo 10 de maio Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre estarán no Teatro Principal de Pontevedra coa xira 'Axúdame a sentir'.

Chegan nun punto álxido deste periplo musical: "despois de corenta ou cincuenta concertos e é o mellor momento para escoitar este directo, despois de máis dun ano en camiño", apunta este músico coruñés, referencia ineludible ao mirar á música tradicional galega.

Máis obrigada aínda coa proximidade do Día das Letras Galegas. A gaita foi o instrumento iniciático e de primeiros anos de andaina profesional, pero experimentou unha "transición propiciada por un compromiso" cara aos instrumentos tradicionais de percusión de man.

Devandito compromiso levoulle a reivindicar desde os escenarios e os medios de comunicación ás pandereteiras e cantareiras. Unha demanda para que tivesen a súa homenaxe no Día das Letras Galegas. E isto será neste 2025. O seu labor vén de atrás, anos de 'recollidas' pola xeografía galega que achegou agora en formato libro-disco co 'Cancionero Galego Serodio', do que tamén fala neste podcast.

Este próximo sábado será especial para Xabier Díaz porque "alá polo 2005 ou 2004 fixen o meu primeiro concerto, profesional dalgunha maneira, no Teatro Principal e é un lugar emblemático para min tamén". Unha ocasión como sinala, "para proporlles que canten, que bailen, que se ausenten do tedio semanal, das traxedias da bolsa e as guerras e pasar un intre agradable".