'Doce voz de megafonía' é a novena novela que publica Xesús Constela. Un título cuxa historia se debuxa distópica pero que pon diante do público lector un escenario absolutamente actual no panorama global.

Ese escenario presenta a unha cidadanía que se deixa manipular por quen ostentan o poder, que fan todo o que está ao seu alcance para conseguir os seus obxectivos a través de enganos e mentiras.

Estes manipulables cidadáns viven en Centro Comercial, idea que recuperou do seu primeiro libro de relatos 'As humanas proporcións' e que é "unha imaxe da sociedade en que vivimos, sobre todo en Europa. Está levado ao puro frenesí do consumismo".

Constela segue publicando con Xerais, "estou encantado do traballo que fan cos meus libros" cóntanos durante a charla que mantemos co autor. Igualmente encantado está coa portada que mostra unha escultura do marinense Eusebio Rivero.

Portada de 'Doce voz de megafonía'

Ademais de falar desta novela, tamén lle preguntamos pola súa faceta de viaxeiro que plasma nos seus 'Retallos de mundo' en PontevedraViva.