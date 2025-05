O 18 de xuño sortearanse 74 vivendas públicas de Valdecorvos

A Xunta sorteará o 18 de xuño as 74 vivendas públicas que está a construír no barrio de Valdecorvos.

Este martes iniciouse o procedemento de adxudicación coa convocatoria da sesión da Comisión Provincial de Vivenda, que acordou a celebración deste sorteo entre as persoas inscritas no rexistro de demandantes xa para o vindeiro mes, aínda que a finalización das obras prevese para o 2026.

O investimento ascende a 14,2 millóns de euros, dos que un 25% son fondos europeos.

As 74 vivendas sitúanse no Polígono B1 e un 50% delas serán para alugueiro accesible para menores de 36 anos.

Delas, 50 vivendas serán de 3 dormitorios, mentres que outras 4 terán 4 habitacións e as restantes 20 serán de 2 dormitorios.

Estes inmobles son parte da aposta que a Xunta está a realizar en Valdecorvos, onde xa están en marcha 236 vivendas públicas.

Así, ademais destas 74 vivendas estanse a redactar os proxectos para outros inmobles de 56 e 48 vivendas e sumaranse outras 4 máis a través da conversión de baixos a vivendas.

Ademais, unha vez formalizada a cesión de tres parcelas en Valdecorvos e as rúas Ernestina Otero e As Devesas por parte do Concello de Pontevedra, nas que se construirán 118 vivendas, a Xunta xa iniciou os trámites para habilitar as 54 primeiras.

Así, o Consello da Xunta autorizou este luns a licitación por case 450.000 euros da redacción do proxecto para construír os fogares no polígono B1, en Valdecorvos.

Por outra banda, nos vindeiros días a Xunta acaba de adxudicar á firma Ordenación Territorial, Infraestruturas e Medio Ambiente S.L. (OTIMA) a redacción do Proxecto de Interese Autonómico para desenvolver solo no ámbito de San Amaro para 2.040 vivendas, no marco da Estratexia Galego do Solo Residencial.