59.519 vehículos están censados no padrón do municipio de Pontevedra

O Concello de Pontevedra vén de aprobar o padrón do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para o ano 2025, que inclúe un total de 59.519 vehículos censados. Destes, 52.465 teñen recibo e 6.934 están exentos de pagamento.

A recadación prevista, segundo o Órgano de Tesourería e Xestión Tributaria municipal, ascende a 4.117.168,31 euros.

O período voluntario de pagamento establécese entre o 1 de abril e o 2 de xuño de 2025. Para os recibos domiciliados, o cargo realizarase o 2 de maio de 2025.

A análise do padrón revela que os turismos representan a maior parte da recadación municipal, destacando os vehículos, entre 12 e 15,99 cabalos fiscais, dos que están censados 16.213, ao ser os que máis recadación anual achegan con 1.913.745,63 euros (46,5% do total). Cada un ten un recibo de 118,50 euros, segundo os datos facilitados polo Concello de Pontevedra.

Tras eles, figuran os 18.488 turismos censados no municipio que teñen entre 8 e 11,99 cabalos fiscais, con 1.029.929,73 euros (25% do total). A cota de cada un destes turismos que constitúen o maior número de todas as categorías se establece en 55,85 euros.

En total, o parque móbil de Pontevedra conta con 38.996 turismos con recibo, o que supón o 74,3% dos vehículos que tributan

O parque de vehículos inclúe ademais:

4.929 camións de diferentes categorías.

823 tractores

361 remolques e 98 semirremolques

155 autobuses

7.103 motocicletas e ciclomotores

Os que máis pagan de entre todas as categorías son os 154 camións que figuran de 999.01 carga útil en adelante con 252,74 euros de recibo.

EXENCIÓNS FISCAIS

Do total de 59.519 vehículos censados, 6.934 están exentos de pagar o imposto. As exencisóns afectan especialmente a tractores, turismos de alta potencia e turismos medianos.

Hai que lembrar que están exentos, segundoa lei de Facendas Locais, os vehículos oficiais do Estado, comunidades autónomas e entidades locais, adscritos á defensa nacional ou seguridade cidadá; as ambulancias e vehículos destinados a asistencia sanitaria; vehículos de persoas con discapacidade e aqueles tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos da Cartilla de Inspección Agrícola.

O imposto de circulación en España presenta importantes diferenzas segundo o municipio. Mentres San Sebastián é a cidade española co imposto máis elevado, cunha media de 86,30 euros por vehículo outras cidades como Santa Cruz de Tenerife e Melilla teñen as tarifas máis baixas, cunha media de 34,08 euros, segundo diversas revistas especializadas.

A media xeral do imposto en España sitúase nos 61,62 euros por vehículo.