60.000 euros de apoio económico para entidades locais de Soutomaior

O tecido asociativo de Soutomaior contará cunha importante achega económica neste 2025, segundo indican desde o Concello.

A Xunta de Goberno Local aprobou esta xoves unha batería de subvencións nominativas por un importe que rolda os 60.000 euros, destinados a impulsar a actividade das entidades deportivas e culturais do municipio.

Entre as axudas aprobadas destaca especialmente o convenio coa Banda Artística de Arcade, que recibe 40.000 euros, o que supón duplicar a contía que viña percibindo esta asociación musical, moi arraigada e valorada na vida cultural do concello.

O incremento das subvencións tamén beneficia de maneira notable a outras entidades locais. Así, o Club Deportivo de Soutomaior recibirá 7.310,50 euros, mentres que o Club Deportivo Arcade contará cunha axuda de 7.142,50 euros.

Completan o paquete de subvencións aprobadas nesta xornada a Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, que percibirá 1.780 euros, e a Sociedade de Cazadores A Peneda, que recibirá 800 euros.

Segundo informan desde o goberno local, o conxunto de subvencións nominativas previstas para este exercicio ascende a case 80.000 euros.

As axudas restantes iranse adxudicando progresivamente, conforme as distintas entidades presenten a documentación requirida para a súa tramitación.

O alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, quixo destacar a importancia destas axudas e o labor que realizan as asociacións beneficiarias: "Dende o Goberno agradecemos o traballo que fan todas as entidades e asociacións na dinamización da vida cultural, deportiva e social do concello. O Goberno quere acompañar a todas estas persoas que traballan arreo para contar cun Soutomaior mellor e máis activo".