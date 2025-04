64 especialistas médicos pasan a ser persoal fixo do Sergas en Pontevedra e O Salnés

O Hospital Provincial de Pontevedra acolleu este xoves, 24 de abril, o acto de toma de posesión de 64 facultativos especialistas que pasan a formar parte do cadro estable na área sanitaria de Pontevedra-O Salnés do Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Desta cifra total, seis desenvolverán a súa labor no Hospital Público do Salnés, mentres que os 58 restantes van integrarse no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

O xerente da Área Sanitaria, José Flores Arias, e a directora de Recursos Humanos, Mercedes Castro Seijas, estiveron presentes no acto, onde deron a benvida aos novos profesionais e mostraron interese polas súas expectativas laborais.

A maioría dos profesionais asinaron a súa incorporación esta xoves, aínda que o prazo para formalizar a toma de posesión se estende ao longo dun mes.

Esta incorporación, segundo a Xerencia da área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, pecha un proceso selectivo que se iniciou en 2022, cun total de 349 novos profesionais que se suman ao sistema sanitario público galego con postos fixos.

Destes médicos 224 accederon mediante concurso de méritos e 125 por concurso-oposición.

As resolucións foron publicadas o mércores 23 de abril no Diario Oficial de Galicia.