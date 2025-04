67 asociacións locais rexístranse na nova plataforma dixital de Sanxenxo

O novo rexistro electrónico de asociacións municipais de Sanxenxo alcanza a inscrición de 67 colectivos desde a súa posta en marcha a finais de 2023.

Este sistema dixital, que substitúe o anterior modelo de rexistro, converteuse nunha ferramenta fundamental para a transparencia e a xestión das relacións entre o Concello e o tecido asociativo local.

A plataforma integra entidades de diversa natureza: culturais, sociais, deportivas e veciñais, ofrecéndolles un recoñecemento oficial que resulta imprescindible para acceder a recursos municipais. Segundo o Concello, a inscrición neste rexistro público "supón unha serie de garantías, tanto para a propia asociación como para a sociedade en xeral", cumprindo co requisito legal de publicidade das asociacións constituídas.

Para formar parte do Rexistro Municipal de Asociacións Veciñais de Sanxenxo, as organizacións deben cumprir un requisito previo: estar inscritas no rexistro correspondente da Xunta de Galicia.

Este paso resulta indispensable tanto para solicitar o uso de instalacións e medios públicos municipais como para poder acceder ás convocatorias de subvencións destinadas a gastos xerais ou ao financiamento de actividades específicas.

O goberno local define o rexistro como "un documento vivo", aberto a todas aquelas entidades "cuxo obxecto sexa a defensa, fomento ou mellora dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños do municipio". Isto inclúe desde asociacións de veciños de barrios específicos ata agrupacións de pais e nais de estudantes, entidades culturais, deportivas, recreativas, xuvenís, sindicais, empresariais e profesionais.

O proceso de inscrición require que as asociacións interesadas acheguen documentación específica: estatutos, número de inscrición noutros rexistros públicos, identificación dos cargos directivos, domicilio social, orzamento e programa de actividades do ano en curso, así como certificación do número de socios.

Unha vez rexistradas, as entidades teñen a obriga de manter actualizada esta información, notificando calquera modificación no prazo dun mes desde que se produza.

O Concello estableceu ademais un mecanismo de control para garantir a actualización dos datos: as asociacións deben comunicar o seu orzamento e programa anual de actividades cada xaneiro.

O incumprimento destas obrigas podería derivar na baixa automática do rexistro, o que suporía perder o acceso aos beneficios municipais reservados para as entidades oficialmente recoñecidas.