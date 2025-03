8M | O talento non ten xénero e as estudantes pontevedresas toman conciencia en Montecelo

O 8 de marzo, Día Internacional da Muller, tamén se conmemora no Hospital Montecelo de Pontevedra.

O salón de actos do centro acolleu este luns un dos actos programados polo Servizo Galego de Saúde en todas as áreas sanitarias.

Nestes encontros, que teñen o lema 'O talento non ten xénero', traballadoras da sanidade pública están a falar do seu labor na cadea sanitaria ante centos de estudantes de secundaria.

En Montecelo, participaron catro profesionais de distintas categorías: Itziar Melendo Barbeito, directiva de Atención Primaria e médica de familia na área sanitaria; Ana Calvo Miguélez, administrativa e secretaria de Dirección; Isabel Otero Abad, técnica de coidados de enfermaría (TCAE) na Unidad de Reanimación de Montecelo; e Paula González Esteban, enfermeira que ao mesmo tempo compaxina o traballo coa vela e as competicións.

Estas profesionais tiveron como público a alumnado de cuarto curso de ESO dos centros IES Xunqueira I e Colexio Sagrado Corazón de Xesús de Pontevedra.

Encontro 'O talento non ten xénero'Sergas

A actividade comezou cun xogo tipo test con premio para os gañadores na plataforma didáctica “Kahoot!”, con preguntas e respostas sobre a igualdade e a conmemoración do Día Internacional da Muller, co dobre obxectivo de fomentar a participación do e das adolescentes e de difundir as mensaxes do 8M.

A continuación, cada traballadora compartiu a súa profesión no ámbito sanitario a través da proxección de cadanseu vídeo no que se amosou de que xeito compaxinan este labor coa vida persoal, afeccións coma o deporte e diversas inquietudes. A través destes catro exemplos se pretendeu fomentar o recoñecemento ao seu traballo e a inspiración de futuras xeracións.

O acto rematou cun debate escolar por grupos.