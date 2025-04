Abertas as inscricións para a segunda Gladiator Kids de Soutomaior

Soutomaior celebrará o próximo 10 de maio a súa segunda Gladiator Kids Race, unha carreira de obstáculos deseñada para que os nenos e nenas do municipio gocen practicando deporte mentres viven unha auténtica aventura.

O alcalde do municipio, Manu Lourenzo, e a técnica deportiva municipal, Raquel Villaverde, presentaron este venres o evento, que terá lugar no Peirao de Arcade a partir das 16:30 horas.

Nel poderán participar menores de entre 3 e 16 anos, dos cales os que teñan entre 3 e 11 anos deberán ir acompañados por unha persoa adulta, que non superará os obstáculos. Como novidade, esta edición inclúe unha carreira para os mozos de 12 a 16 anos, na que competirán por equipos mixtos formados por grupos de 5 a 7 compoñentes.

En total hai 400 prazas dispoñibles (sen contar as persoas adultas acompañantes). As inscricións, que son totalmente gratuítas, xa están abertas e poderán realizarse a través deste enlace.

Segundo o regulamento da carreira, haberá tres categorías: de 3 a 5 anos, cun percorrido de 500 metros; de 6 a 11 anos, cun percorrido de 900 metros, e de 12 a 16 anos cun de 200 metros.

O alcalde, Manu Lourenzo, sinalou que "é un orgullo que volva a Soutomaior un evento tan importante como a Gladiator Kids Race. Un evento onde, un ano máis, conseguimos dar un paso máis aló e convertémonos nun expoñente do deporte a nivel nacional".

Lourenzo mostrouse convencido de que os participantes gozarán "dunha tarde inesquecible nun espazo único como é o Peirao de Arcade" e sinalou que entre os obxectivos do goberno está "fomentar o exercicio físico entre os nenos e nenas con actividades saudables".

Ademais, a Gladiator Kids Race deste ano terá un motivo aínda máis especial, xa que será unha carreira solidaria en beneficio de Bicos de papel, a asociación que apoia a nenos e nenas oncolóxicos do CHUVI e ás súas familias. Durante toda a xornada, haberá unha caseta informativa e de venda solidaria para colaborar co seu labor. Tamén se poderá facer un donativo no momento da inscrición.