Aberto o prazo para solicitar as axudas para a conservación e mellora dos edificios de Combarro

Xa está aberto o prazo para solicitar as subvencións para a conservación e mellora de edificios e vivendas na área de Rehabilitación Integral (ARI) de Combarro. As persoas interesadas terán unha marxe de dous meses para presentar as súas solicitudes.

Esta liña de fondos, outorgada polo Goberno central e a Xunta de Galicia e que ascende a 120.000 euros, pode destinarse a cubrir parte dos gastos da execución de obras ou traballos de mantemento e intervención en edificios e vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, co fin de adecualos á normativa vixente e sempre dentro do ámbito da área de rehabilitación.

A contía máxima da axuda será determinada segundo o orzamento da actuación, non podendo exceder o 50% do custo subvencionable da actuación e con até un máximo de 25.000 euros por cada vivenda obxecto de rehabilitación.

Ademais, si na vivenda os ingresos da unidade de convivencia residente son inferiores a 3 veces o IPREM, a porcentaxe máxima da axuda sobre o investimento poderá chegar ao 85%.

Doutra banda, no caso das obras de mellora da accesibilidade en vivendas con residentes discapacitados ou maiores de 65 anos, será posible alcanzar a axuda do 85% do custo da actuación.

As persoas solicitantes que necesiten asistencia ou asesoramento para pedir estas axudas poden recorrer ao Concello.

Por último, existe un espazo específico sobre o ARI na páxina web no que é posible descargar documentación e resolver dúbidas, chamando ao número de teléfono 986770001 (extensión 1241) ou enviando un correo electrónico á dirección [email protected].