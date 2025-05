Aberto o prazo para solicitar máis de 2.000 prazas de estancias termais na provincia

A Deputación de Pontevedra mantén aberto desde este luns, 19 de maio, o prazo para que os maiores de 55 anos poidan inscribirse no programa +Benestar.

Esta iniciativa oferta 2.127 prazas para gozar de estancias en balnearios, talasos ou spas da provincia.

A institución provincial destina máis de 220.000 euros a este proxecto, que permitirá acceder ao turismo de saúde na súa dobre función de tempo de vacacións e tratamento sanitario.

As persoas interesadas teñen de prazo ata o 6 de xuño para presentar as súas solicitudes.

+Benestar ofrece estancias de seis días e cinco noites (entrada os domingos e saída os venres) nun establecemento termal para estas máis de 2.100 persoas empadroadas na provincia.

As persoas solicitantes deben cumprir algún dos seguintes requisitos: ter 55 anos ou máis, ou, no caso de non chegar a esta idade, contar cunha discapacidade superior ao 65%, ser pensionistas ou ter acreditado un respiro familiar.

Das 2.127 prazas ofertadas, 2.097 das prazas están subvencionadas con 100 euros por parte da Deputación, e outras 30 resérvanse para persoas en risco de exclusión, cunha subvención de 400 euros sobre o custo total.

O programa desenvolverase en sete establecementos termais da provincia, situados en Sanxenxo, Mondariz, O Grove e Lalín (Gran Talaso Hotel Sanxenxo, Balneario de Mondariz, Hotel Carlos I Silgar, Talaso Hotel Louxo La Toja, Hotel Spa Norat Torre do Deza, Hotel Spa Galatea e Hotel Nuevo Astur Spa) e os prezos oscilarán entre os 233 e os 325 euros.

Ademais da estadía, o paquete comprende pensión completa (coas bebidas incluídas); o uso do spa, do balneario ou doutras instalacións de características similares un mínimo de dúas horas ao día, tres tratamentos complementarios de balde, programación sociocultural, e o traslado de ida e volta en autobús aos establecementos desde os concellos de Vigo ou Pontevedra.