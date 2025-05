Abren a inscrición para a Ludoteca de Verán de Caldas con 300 prazas e plan madruga

O Concello de Caldas de Reis acaba de abrir o prazo de inscrición para a Ludoteca de Verán 2025, unha iniciativa que leva case tres lustros facilitando a conciliación laboral das familias durante o período estival.

As solicitudes deberán presentarse ata o venres 6 de xuño, a través da Sede Electrónica ou no Rexistro Municipal, recomendándose neste último caso solicitar cita previa.

Para esta edición, o Concello pon a disposición das familias 200 prazas para o mes de xullo e 100 para agosto.

O servizo está dirixido a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos e desenvolverase nas instalacións do CPI Alfonso VII en horario de 8.30 a 14.30 horas, de luns a venres.

Por terceiro ano consecutivo, mantense o Plan Madruga, que permite ás familias deixar aos pequenos desde as 7.30 horas, facilitando así a compatibilidade cos horarios laborais. Este servizo complementario pódese contratar con ou sen almorzo, con tarifas que van desde os 15 aos 35 euros segundo a modalidade elixida.

A cota mensual da Ludoteca será de 65 euros, con descontos para familias numerosas ou que inscriban a dous ou máis irmáns. Tamén existe a opción de inscribirse por quincenas, cun prezo de 45 euros. Ademais, as familias incluídas nos programas de Servizos Sociais contarán cunha bonificación do 50% no prezo da inscrición.

"É un servizo irrenunciable para nós, porque supón unha ferramenta moi efectiva para moitas veciñas e veciños da vila á hora de poder conciliar a súa vida familiar coa laboral, nunha época especialmente complicada como é o verán", explicou o alcalde caldense, Jacobo Pérez.

O programa inclúe, ademais das actividades que se desenvolven no centro educativo, excursións e visitas a diferentes lugares de interese durante os dous meses de duración.

As familias interesadas teñen opción de obter máis información no Centro de Información á Muller (CIM), a través do teléfono 986.530.814 ou no correo electrónico [email protected].