Absolto o traballador dun colexio acusado de agredir sexualmente unha alumna

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra absolveu un traballador dun colexio de agredir sexualmente a unha alumna do centro cando tiña 6-7 anos.

O procesado, entre o 7 de xullo de 2016 e o 12 de xaneiro de 2017, prestou servizos de carpintería e mantemento nese centro educativo.

O tribunal explica na sentenza que os recoñecementos do sospeitoso "carecen de suficiente entidade para considerar acreditada sen dúbida a participación do acusado nos feitos".

A sentenza di que "debe terse en conta que pola vítima se atribúe a autoría ao acusado sobre a base dunhas características físicas distintas das que presentaba no momento dos feitos, similares ás actuais, como se aprecia polo tribunal á vista da documental fotográfica que se achega e tal como se deriva das manifestacións das testemuñas, cuxa credibilidade non se cuestiona, traballadores do colexio".

Ademais, engade que non conta, por outra banda, "con corroboracións obxectivas periféricas alleas ao propio testemuño da vítima que permitan xerar unha certeza suficiente sobre a realidade dos feitos obxecto de acusación".

As maxistradas indican que "os testemuños prestados non achegan ningún dato obxectivo que sirva para apoiar o testemuño da vítima nin son elemento de corroboración, pois ou negan incluso a presenza do acusado na escola infantil ou calquera posible contacto coa menor ou son tan só testemuñas de referencia ás que ela manifesta o sucedido ou que posteriormente tiveron coñecemento dos feitos denunciados".

En definitiva, a Sala conclúe, tras o exame e valoración da proba practicada, que non pode formar a súa plena convicción acerca de que os feitos "acaecesen tal e como se relatan nos escritos de conclusións elevados a definitivos polas acusacións nin que o autor material dos mesmos puidese ser o acusado".

A proba practicada, segundo destaca na sentenza, "non serviu para despexar as dúbidas que inicialmente ofrecía o relato da menor, aínda cando de ningún xeito se afirme unha causa mendaz nin en relación cos feitos nin en relación coa autoría, polo que se impón un pronunciamento absolutorio para o acusado".

A sentenza non é firme, pois cabe presentar recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).