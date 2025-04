Acepta unha condena de tres anos de prisión por xestionar un narcopiso en Pontevedra

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu en conformidade un xuízo contra dúas persoas acusadas dun delito contra a saúde pública.

En virtude do acordo alcanzado entre a Fiscalía e o avogado da defensa, ambos os dous recoñeceron a autoría dos feitos conformándose coa pena pactada.

Así, o primeiro dos procesados aceptou unha condena de tres anos de prisión e multa de 16.560 euros, con 2 meses de privación de liberdade en caso de falta de pagamento.

En canto ao outro procesado aceptou unha condena de dous anos de cárcere e unha multa de 200 euros coa responsabilidade penal de 7 días de privación de liberdade en caso de falta de pagamento.

Tamén se lles impón o pago das costas procesuais.

A defensa interesou a suspensión das penas de ingreso no cárcere, que estarán condicionadas a que os procesados non delincan durante o tempo equivalente a cada unha das condenas. Ambos se declararon insolventes por carecer de ingresos económicos.

Os dous acusados teñen antecedentes penais aínda que estes non son computables a efectos de reincidencia.

FEITOS PROBADOS

Como consecuencia das investigacións levadas a cabo por funcionarios da Policía Nacional e da Policía Local de Pontevedra, púidose determinar que o principal acusado, polo menos desde o mes de xuño de 2023 até finais do mes de outubro de 2023, dedicouse á venda polo miúdo de cocaína, heroína, MDMA, haxix e marihuana a terceiras persoas.

Estes consumidores acudían con regularidade a adquirir as doses á súa vivenda particular en Pontevedra, ou lles eran fornecidas polo acusado na vía pública.

No rexistro practicado no domicilio do acusado foron incautadas unha serie de sustancias estupefacientes así como diversos efectos empregados para a súa venda, así como dúas armas simuladas.

Igualmente, no marco destas investigacións sorprenderon ao outro acusado vendendo na vía pública 0,758 gramos de cocaína, cunha riqueza de 82,35 %, e un valor no mercado ilícito de 83,06 euros.

O tribunal acordou o comiso das sustancias intervidas e ordenou a destrución da droga na forma prevista legal e regulamentariamente.

A sentenza é firme e contra ela non cabe recurso.