Activado o Plan de Emerxencias de Galicia: Rueda ofrece traballar "de xeito conxunto" ante a "crise"

Confirmado o apagamento masivo, a Xunta activou o Plan de Emerxencias de Galicia, que busca "en primeiro lugar, poder coordinarse tamén co resto das administracións" e "poder empezar a tomar medidas", as que correspondan á autonomía.

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, de que o 112 e o 061 "están a recibir moitísimas chamadas".

A pesar do apagamento, "os servizos asistenciais, especialmente os sanitarios, están a funcionar con normalidade", do mesmo xeito que a sede do goberno galego en San Caetano, porque entraron en funcionamento os grupos electróxenos.

Confirma tamén Rueda que actuarán "de xeito conxunto" para activar as medidas "que vaian sendo necesarias".

Así, desde a Xunta ponse "a disposición e en coordinación co resto de administracións e institucións" para empezar a xestionar o que, segundo as súas palabras "evidentemente é unha crise da que non sabemos aínda as dimensións".

A situacón é "de seu, o suficientemente grave como para que esteamos atentos e tomemos as determinacións que fagan falta a partir de agora", indica Rueda,

Avanza que concretarán as decisións "cando teñamos, sobre todo, máis información"

Apunta tamén o presidente que "continuamos sen saber as causas e que, tras o comunicado de Rede Eléctrica indicando que se empeza a recuperar a tensión polo norte e o sur, "esperemos que a subministración" tamén se recupere.