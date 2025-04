Actuación de urxencia para reparar a Ruta da Pedra e da Auga tras os danos das crecidas

O Concello de Ribadumia está a realizar labores de urxencia para recuperar o tramo da Ruta da Pedra e da Auga que atravesa o municipio, tras os danos ocasionados polas recentes crecidas do río.

Esta vía, de grande valor paisaxístico e patrimonial, forma parte da Variante Espiritual – Ruta do Padre Sarmiento do Camiño Portugués, un dos itinerarios máis singulares para os peregrinos que se dirixen a Santiago.

As intensas choivas dos últimos meses provocaron o desbordamento do río en varios puntos, arrastrando parte do firme, deixando buratos e outros danos que dificultaban o tránsito.

Para solucionalo, os equipos municipais están a repor terreo con xabre, garantindo a estabilidade e seguridade da senda, sen alterar a súa harmonía co entorno natural.

Estas actuacións son especialmente importantes agora que Ribadumia se prepara para a Semana Santa, unha época na que recibe un notable aumento de visitantes.

A Ruta da Pedra e da Auga é un dos principais atractivos do municipio, tanto para quen busca turismo rural e natureza como para os afeccionados ao deporte ao aire libre.

"Dende o Concello traballamos na conservación e mellora das nosas rutas naturais, conscientes da súa importancia tanto para os veciños como para os visitantes", destacan desde o goberno local.

O obxectivo é garantir que o percorrido estea en condicións óptimas para que se aproveite turisticamente durante as próximas datas.

David Castro, alcalde de Ribadumia, achegouse este martes a comprobar a evolución dos traballos.