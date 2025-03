O actual alcalde, David Carrera, único aspirante a presidir o PP de A Lama

O comité organizador do congreso do PP da Lama, fixado para o sábado 22 de marzo, vén de proclamar como válida a candidatura de David Carrera, alcalde deste concello desde o ano 2023, como único aspirante á presidencia do partido.

O equipo rector do proceso congresual recibiu a documentación de mans do propio Carrera.

Tras o seu exame, determinou, segundo a acta de proclamación, que reúne os requisitos previstos sobre antigüidade de militancia, pago de cotas e demais obrigas estatutarias e que presentou os avais requeridos, que eran un mínimo de 25.

Deste xeito, David Carrera pasa a ser oficialmente candidato á presidencia do PP da Lama.

A partir de agora poderá comezar unha campaña electoral interna de presentación do seu proxecto e de contacto coa militancia que se prolongará durante dez días.

Posteriormente, o xa candidato a suceder ao ex alcalde Jorge Canda, falecido recentemente e que presidía o partido desde o ano 2003, deberá presentar aos demais integrantes da futura xunta local do PP da Lama.

Esta xunta estará conformada por unha vintena de persoas e tamén terá que ser validada e proclamada polo comité organizador antes da celebración do congreso.