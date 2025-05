Acusan a Xunta de "mercantilizar" a Residencia da Eiriña ao permitir a súa xestión por empresas privadas

O grupo municipal socialista e o PSdeG no Parlamento galego entenden que a Xunta de Galicia querer converter a futura Residencia de Maiores da Eiriña nun "negocio lucrativo", ao abrir a súa licitación a empresas privadas.

A nova infraestrutura, financiada e construída pola Fundación Amancio Ortega sobre solo cedido polo Concello de Pontevedra, contará con 120 prazas e está pendente de adxudicación.

A deputada autonómica Paloma Castro levou esta cuestión á comisión parlamentaria para esixir que se reverta a decisión e que se aplique o mesmo criterio que nos centros de Lugo e Santiago, nos que só puideron concorrer entidades sen ánimo de lucro.

"Non entendemos que se abra agora o proceso a empresas privadas, malia tratarse dun contrato de máis de 6 millóns de euros que implica o coidado de persoas maiores", afirmou Castro.

O portavoz do grupo municipal do PSdeG en Pontevedra, Iván Puentes, cualificou de "aínda máis impúdica" a decisión da Xunta, tendo en conta que "ten todo feito: o Concello puxo o terreo, a Fundación constrúe, e agora a administración autonómica só ten que xestionar". Fronte a esa oportunidade, Puentes lamenta que se aposte por "un modelo que xa demostrou o seu fracaso, especialmente durante a pandemia da COVID-19".

Tanto Puentes como Castro coinciden en que permitir a entrada de empresas privadas supón "deshumanizar os coidados", xa que, segundo subliñan, estas estruturas adoitan priorizar a produtividade sobre o trato humano.

A deputada socialista advertiu: "a vellez non pode ser un mercado" e que "as persoas maiores non deben ser tratadas como números ou contas de resultados".

O PSdeG reclama a implantación dun modelo mixto de xestión para a residencia da Eiriña: dirección e control público directo para os servizos esenciais e, de ser necesario, externalización selectiva de tarefas auxiliares. Segundo a proposta socialista, este modelo garantiría calidade, eficiencia e sustentabilidade económica, ao tempo que preservaría o interese público e evitaría a busca de rendibilidade privada a costa do benestar das persoas usuarias.

Castro tamén puxo sobre a mesa a situación estrutural de Galicia en materia de atención á terceira idade: actualmente só hai 3 prazas por cada 100 persoas maiores de 65 anos, unha das ratios máis baixas do Estado. "Necesitamos preto de 8.000 prazas máis só para acadar a media española", advertiu.