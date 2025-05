Advertencia de humidades na Audiencia Provincial que ameazan a seguridade laboral

O sindicato CIG denuncia o grave estado de deterioro do edificio da Audiencia Provincial de Pontevedra, construído en 1956, onde as filtracións de auga provocan humidades que se estenden desde a planta terceira ata a planta baixa.

A situación é especialmente preocupante na sección cuarta e no terceiro andar, onde as humidades están en contacto con enchufes, creando risco de curtocircuítos, fallos eléctricos e mesmo incendios, segundo denuncia Josefa Iglesias de la Campa, representante do sindicato nacionalista.

Integrantes da CIG acompañaron o persoal técnico nas avaliacións de riscos laborais o pasado 28 de abril, constatando as deficiencias estruturais e a falta de mantemento do inmoble.

Segundo informou a Dirección Territorial, existe un orzamento aprobado de 25.000 euros para acometer as obras necesarias este ano.

A CIG rexeita solucións superficiais como a simple pintura das dependencias e esixe á Subdirección Xeral de Medios da Administración de Xustiza unha intervención urxente nun escrito presentado este venres 2 de maio.

Humidade arredor dunha ventá da Audiencia de PontevedraCIG

Reclaman unha intervención que permita corrixir os problemas estruturais que presenta o edificio situado na rúa Rosalía de Castro de Pontevedra.

Os representantes sindicais xa denunciaran unha inundación en novembro de 2022 e problemas de saúde reportados entre os traballadores en maio de 2023.