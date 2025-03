O alcalde Jacobo Pérez urxe máis implicación da Xunta na recuperación do río Umia

O alcalde de Caldas de Reis, Jacobo Pérez, e o concelleiro de Medio Ambiente, Juan Carlos Ortigueira, manterán este mércores 19 un encontro co director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón.

Nesta cita, o goberno local demandará unha maior implicación autonómica e procedementos administrativos máis áxiles para as intervencións no leito do río.

O Concello de Caldas de Reis afirma que quere fortalecer a colaboración coa Xunta de Galicia para a conservación do río Umia, un dos principais tesouros naturais da vila, e coordinar as tramitacións para que resulte máis sinxelo retirar pólas de árbores e outros restos e, deste xeito, evitar problemas de enchentes en épocas de intensas chuvias.

"Queremos garantir a boa saúde do Umia, asumindo os traballos que poidamos na medida do posible e confiando nunha boa sinerxia coa Xunta", explicou o rexedor, que destacou a importancia deste recurso natural para o municipio.

Nos últimos meses, o Concello realizou diversas actuacións de mantemento e limpeza en varios tramos do río, seguindo os ritmos administrativos marcados polo departamento autonómico.

Especialmente salientable foi a intervención entre a Ponte da Ferrería e o malecón, que permitiu mellorar a estética da zona e previr problemas durante os períodos de fortes choivas.

O goberno local ten previsto continuar estes traballos ata a contorna da praia fluvial, sempre buscando unha coordinación eficaz coa administración autonómica para obter os permisos necesarios e avanzar na recuperación integral deste importante ecosistema fluvial, segundo avanza o rexedor.