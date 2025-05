A Alcaldía de Pontevedra emitíu un bando que obriga a propietarios de terreos e soares no concello a mantelos en condicións de limpeza para evitar incendios.

Esta obriga de xestión da biomasa terá que se executar antes do 31 de maio de 2025.

O bando lembra que coa chegada da tempada estival e, polo tanto, o incremento das posibilidades de incendios forestais, os propietarios teñen a obriga de manter os seus terreos en condicións de seguridade, salubridade e de conservar e manter o solo natural, e, se é o caso, a masa vexetal nas condicións precisas que eviten a erosión e os incendios.

A Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais recolle que administracións e entidades titulares de infraestruturas deberán manter limpas as parcelas nunha franxa de 50 metros perimetral ao solo urbano, núcleo rural e urbanizable, arredor de edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras, parques e instalacións industriais, entre outros.

O Concello de Pontevedra ten aprobado o plan de actuación municipal contra incendios forestais en xaneiro de 2023, no que se recolle que a administración local vixiará o cumprimento das obrigas de xestión de biomasa nos terreos incluídos nas redes e faixas, así como os potencialmente perigosos definidos no plan.

O prazo fixado pola Xunta de Galicia para o cumprimento das obrigas remata o vindeiro 31 de maio de 2025.

No caso de incumprimento , o Concello redactará o correspondente expediente sancionador e tramitarase a limpeza das parcelas de forma subsidiaria repercutindo ese custo aos propietarios, que tamén se expoñen a multas.

A Consellería do Medio Rural castiga con ata 1.000 euros as infraccións de tipo leve e con ata 100.000 euros as máis graves.