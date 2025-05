Alerta do SUP sobre o aumento de delitos en Pontevedra vinculados ao consumo de drogas

O Sindicato Unificado de Policía (SUP) manifestou a súa "profunda preocupación" polo incremento de roubos e furtos na cidade de Pontevedra, delitos que relacionan directamente co consumo habitual de substancias estupefacientes.

Nunha rolda de prensa celebrada este mércores 14, representantes do sindicato policial detallaron a situación actual e expuxeron diversas reivindicacións para mellorar a seguridade cidadá.

María Martínez, secretaria local do SUP en Pontevedra, destacou "o aumento considerable dos índices de criminalidade na nosa cidade, especialmente en furtos, roubos, pelexas, liortas tumultuarias e roubos tanto en vehículos como con forza".

A representante sindical sinalou que moitos destes delitos son cometidos por persoas en situación de exclusión social que "necesitan usurpar espazos por non ter onde vivir", creando puntos negros na cidade que acumulan delitos e xeran riscos como posibles incendios.

O sindicato fixo un chamamento a todas as administracións para que se impliquen en ofrecer "unha asistencia sociosanitaria máis que unha intervención policial ou xudicial" ás persoas que viven na rúa e presentan trastornos psiquiátricos, moitas delas consumidoras habituais de drogas.

Pola súa banda, Roberto González, secretario xeral do SUP Galicia, criticou duramente a recente instrución 7/2025 da Secretaría de Estado de Seguridade, cualificándoa de "aberración" que "pon máis trabas e ata as mans aos policías á hora de facer o seu traballo".

Esta instrución establece que as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado non poderán sancionar o consumo ou a tenencia de drogas no interior dun vehículo particular sempre que estea estacionado e as sustancias non se atopen á venda.

Representantes do Sindicato Unificado de Policía (SUP)SUP

González sinalou que "unha norma de rango inferior non pode contradicir a Lei Orgánica de Protección da Seguridade Cidadá" e reclamou un protocolo claro de actuación para intervencións en vehículos estacionados onde se consomen drogas, especialmente en zonas sensibles como colexios ou parques.

Entre as principais reivindicacións laborais do SUP destaca a necesidade de actualizar o catálogo de postos de traballo, que data de 2008, para aumentar a presenza policial nas rúas. Tamén solicitan a creación dunha Unidade de Prevención e Reacción (UPR) para Pontevedra, "con rápida capacidade operativa e de resposta", que realizaría controis e axudaría a previr a formación de puntos conflitivos na cidade.

González sinalou ademais a necesidade de mellorar a coordinación cos servizos sanitarios, especialmente en casos de emerxencias psiquiátricas. "Pedimos que o 061 sexa o primeiro en acudir neses domicilios e, unha vez que verifique que é necesaria a presenza policial, se comisione ao 091", explicou, engadindo que a presenza policial inicial pode agravar estas situacións.

O SUP tamén solicitou a presenza do 091 no centro de coordinación do 112 na Estrada para mellorar a xestión das chamadas de emerxencia.

Ademais, demandan solucións para as instalacións das comisarías de Pontevedra e de Marín, entre outras.