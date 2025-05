Alertan da "alta prevalencia" do ciberacoso entre os adolescentes de 14 a 18 anos

Máis do 27% dos adolescentes de entre 14 e 18 anos que participaron nun estudo elaborado pola Universidade de Vigo foron vítimas de ciberacoso, segundo explicaron este luns os seus responsables.

A iso, os investigadores sumaron que cerca do 35% presentan risco de padecer condutas de 'grooming', episodios de acoso sexual a menores baseados no establecemento dunha relación de confianza a través da rede.

Así o recollen no estudo coordinado pola catedrática da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Pontevedra, Francisca Fariña, dentro da Cátedra de Feminismos 4.0, tras a consulta realizada entre 666 adolescentes de toda Galicia.

Estes datos, segundo afirmou Fariña, demostran a "alta prevalencia" do ciberacoso entre a poboación adolescente, xa que unha porcentaxe "considerable" de mozos presentan "condutas de risco" relacionadas do uso de internet e as redes sociais.

Os que recoñeceron ser vítimas de ciberacoso aseguraron que se tratan de episodios "repetidos no tempo", polo menos unha vez por semana por un período de tres ou máis meses.

Ademais, o 14,7% dos consultados afirmaron practicar 'sexting', é dicir, no intercambio de imaxes ou vídeos cun contido sexual explícito.

Os responsables desta investigación recoñecen que estas "tendencias importantes" non poden extrapolarse ao conxunto de adolescentes galegos, porque para iso "sería necesario realizar unha mostraxe aleatoria representativo cunha mostra máis ampla e diversa".

No entanto, defenden que os resultados alcanzados sinalan aspectos "preocupantes" que concordan á súa vez cos de investigacións previas noutros contextos, o que indica que o problema "é significativo e merece unha especial atención".

O investigador Manuel Isorna, un dos asinantes deste estudo xunto con María José Pérez Fabello, María José Vázquez Figueiredo, Katia Rolán e Santiago López Roel, revela que un 15,8% dos mozos consultados presentaban un "risco de adicción" ás redes.

Manuel Isorna, investigador da Universidade de VigoUniversidade de Vigo

Estes resultados, subliña Isorna, "suxiren unha falta de control no uso das tecnoloxías dixitais e unha posible interferencia no seu benestar psicolóxico e académico".

Un de cada dous mozos recoñeceu ademais acceder a contidos pornográficos a través da rede -un 69% entre os homes- e cerca do 91% os participantes comezaron a empregar as redes sociais antes do 14 anos, sendo Instagram e WhatsApp as súas primeiras plataformas.

O equipo investigador sostén que os resultados indican tamén que as crenzas sexistas, tanto hostís como benévolas, "están presentes" na poboación adolescente, con "diferenzas significativas" en función de xénero, cunha presenza "notablemente máis alta" entre os rapaces.

Estes resultados, conclúen os autores desta investigación, "resaltan a urxencia de desenvolver programas educativos e de intervención dirixidos a adolescentes, familias e centros escolares", así como que estes inclúan unha perspectiva de xénero.