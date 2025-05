O alumnado do Froebel celebra a Semana de Administración Aberta visitando a Subdelegación

Con motivo da celebración da Semana de Administración Aberta, o alumnado de terceiro de Educación Primaria do colexio Froebel visitou a Subdelgación do Goberno.

Alí recibiuno o subdelegado do Goberno, Abel Losada, acompañado pola secretaria xeral da Subdelegación, María Isabel Alonso, e a xefa da Unidade de Prevención da Violencia de Xénero, María José Rodríguez.

Explicaron ao grupo de 25 alumnos e alumnas de nove anos conceptos sobre a democracia, a repartición competencial do mapa administrativo español, a función da política en xeral e o concepto da transparencia institucional.

Durante a visita, Losada explicou o deber que teñen a Administración do Estado, a Autonómica e o Local de "ser transparente" e convidou os nenos e nenas a formarse para dedicarse a aquilo que lles guste e exercer sempre como cidadáns e cidadás críticos.

Na quenda de preguntas, o alumnado tivo dificultades para identificar aos presidentes das distintas Administracións e mesmo ao alcalde, pero ao ser preguntados pola súa opinión acerca dos políticos afirmaron que son "persoas moi exixentes e que mandan moito".

O alumnado do Froebel visita a Subdelegación do GobernoSubdelegación do Goberno

Os nenos e nenas tamén abordaron a violencia de xénero, que foi vista como "que fan as persoas que cren que as mulleres e os homes non somos iguais". Noutra opinión afirmaron que "fisicamente somos distintos, pero témolos mesmos dereitos".

A contaminación, a preocupación pola biodiversidade coa perda de plantas e animais, e, finalmente, acabar coas guerras en Ucraína e Gaza, foron os problemas que, para o alumnado, deberían resolver as Administracións públicas.

A quenda de preguntas concluíu co interese dunha alumna que quería saber por que na Subdelegación hai axentes da Policía Nacional e non da Policía Local e dun alumno que afirmou que a súa nai e o seu pai "non protestan polos impostos; páganos encantados".

Finalmente, recibiron unha sesión de formación en ciberacoso a cargo das axentes da Policía Nacional da Comisaría de Pontevedra e Abel Losada convidounos a seguir con atención a charla para, deseguido, compartir o apreso en casa e aplicar os consellos recibidos á vida diaria.