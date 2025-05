Ameaza á súa parella achegándolle un machete á barriga mentres lle di: "se miña nai chorou, ti vas chorar"

A sección cuarta da Audiencia Provincial acaba de confirmar unha sentenza previa do Xulgado do Penal número 4 de Pontevedra pola que un home resulta condenado por ameazas á súa parella.

Os feitos ocorreron o 3 de decembro de 2023 na vivenda na que convivían o acusado e a súa vítima.

Iniciouse unha dicusión entre a parella na que o acusado lle reprochaba que fora a un lugar para estar "cun macho" e, "con ánimo de amedrentala", desenfundou un machete.

O machete, de marca Black Panther, tiña folla metálica de 45 centímetros e dous fíos, co inferior afiado e o superior con dentes de serra.

Púxollo á súa parella preto da barriga á vez que lle dicía "se miña nai chorou, ti vas chorar".

A muller logrou fuxir e encerrarse na súa habitación mentres chegaba a Garda Civil. Segundo a sentenza, nese momento, a moza sentiu "moito temor".

No momento dos feitos, o home, segundo as dúas sentenzas, consumira alcol en tal cantidade que "minguaba levemente as súas capacidades volitivas", pero tiña conservadas as súas capacidades intelectivas, de modo que os dous órganos xudiciais tiveron en conta a circunstancia atenuante de intoxicación etílica.

O Xulgado do Penal condenouno por delito de ameazas leves no ámbito de violencia contra a muller a nove meses e un día de prisión, privación do dereito á tenencia e porte de armas durante dous anos e un día e prohibición de aproximarse a unha distancia inferior de 200 metros da súa vítima e comunicarse con ela durante dous anos.

Tras esa sentenza inicial, tanto o acusado como a vítima recorreron ante a Audiencia Provincial, aínda que o tribunal desestimou ambos os recursos e confirmou o fallo inicial.