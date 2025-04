Aprazado por cuestións xurídicas un xuízo polo intento de descapitalización dunha empresa pontevedresa

A Audiencia Provincial de Pontevedra aprazou para maio o xuízo previsto para este martes contra dous irmáns acusados polo seu intento de descapitalización dunha empresa.

A sección cuarta da Audiencia viuse obrigada a tomar esta decisión por unha cuestión puramente xurídica, a citación de varias persoas xurídicas implicadas nesta causa.

Ante a falta de citación, é necesario volver sinalar o xuízo e convocalas formalmente para a vista oral. Finalmente, celebrarase os días 12, 14 e 19 de maio.

As partes si se presentaron este martes na Audiencia e durante dúas horas tentaron resolver todas estas cuestións xurídicas para poder celebrar o xuízo, pero finalmente concluíuse que a causa non podería chegar a xuízo con todas as garantías, de modo que optaron polo adiamento.

Os dous irmáns están acusados dun delito de frustración na execución en concurso de normas cun delito contra a Seguridade Social.

Están en cuestión unha serie de condutas encamiñadas a tratar de evitar, ou polo menos obstaculizar, que as súas acreeores puidesen satisfacer o seu crédito.

Xestionaban a empresa pontevedresa Comercial Senra e o fiscal do caso, Augusto Santaló, acúsaos de "actos de descapitalización das empresas do grupo familiar".

O obxectivo sería, segundo a acusación pública, que as sociedades eludisen o pago das débedas que tiñan cos seus acredores, tanto de públicos como de carácter privado.

O fiscal pide para cada un dos irmáns catro anos de prisión e o pago dunha indemnización de 1.417.690 á Seguridade Social e de 22.073.23 euros a unha das empresas acredoras.