Aprobación definitiva do proxecto de 1,2 millóns para a mobilidade peonil entre O Campo e Pardavila

Paso definitivo para o proxecto construtivo que busca a mellora da mobilidade peonil na estrada provincial EP-1203 no tramo comprendido entre O Campo e Pardavila, en Marín.

O pleno da Deputación de Pontevedra celebrado este venres 25 de abril aprobou de xeito definitivo este proxecto, que conta cun orzamento de 1.188.645,39 euros para a súa execución e outro de 44.346,86 euros para as expropiacións.

Durante o proceso de exposición pública, presentáronse sete alegacións, que foron desestimadas por non estar relacionadas con aspectos técnicos do proxecto, por tratar cuestións de competencia municipal como a ubicación de contedores de lixo ou por non existir alternativas viables para determinadas parcelas afectadas.

Tras resolver estas alegacións, a actuación chegou ao pleno, que este venres aprobou o proxecto e o expediente de expropiación.

Este proxecto enmárcase no convenio de colaboración asinado entre a Deputación e o Concello de Marín, polo cal o ente provincial asume a tramitación e xestión do expediente de expropiación e o Concello financia integramente o importe dos prezos xustos polos bens e dereitos afectados.

Esta actuación permitirá avanzar na seguridade viaria e a accesibilidade para as persoas peóns, mellorando a calidade de vida da veciñanza do Concello de Marín.

PETICIÓN DO PSOE

O portavoz do PSOE en Marín, Manuel Pazos, manifestou esta fin de semana a necesidade de que se abra o vial que está proxectado no plan urbanístico e que dá continuidade á rúa Ezequiel Massoni ata unila con San Pedro.

O socialista considera que o desenvolvemento urbanístico de Marín é unha "materia pendente" desde que se aprobou o PXOM no ano 2012, pois as normas urbanísticas prevén a apertura de numerosas rúas que sirvan para aumentar o tecido urbano, mellorar a mobilidade e aumentar a edificabilidade.

Para Pazos, "tristemente, o goberno de María Ramallo leva 14 anos sen facer os seus deberes e sen impulsar o desenvolvemento urbanístico de Marín", deixando o plan "durmido nun caixón".