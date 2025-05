Arrinca a terceira edición de Portonovo Gastronómico

A terceira edición de Portonovo Gastronómico comezou este venres na vila mariñeira para pór en valor a súa calidade culinaria acompañada de animación na rúa.

O grupo Kaltee foi o encargado de abrir a programación cuns pasacalles este mediodía anunciando a apertura da festa.

Tamén xa se pode gozar da exposición da Asociación Fotográfica Ollares de Portonovo.

Os locais participantes ofrecerán dúas tapas, cada unha a un prezo de 5 euros en horario de mañá até as 14 horas e de tarde até as 21 horas.

As consumicións iranse selando e permitirán a participación nun sorteo de estancias e comidas por valor de 50 euros.

Serán 19 establecementos de hostalaría: Restaurante Compostela, Arrocería Boca do Río, Cervecería El Puerto, Bar Tapería Pepa A Loba, Cervecería Jamonería Azor, Japo Burguer, Taberna A Batea, Taberna Varadoiro, Restaurante O Pescador, La Mar Brava, Bodega Taberna Viña Pedreira, Taberna A Curva, Bar Lonxa, Taberna Cata, Pizzería La Fiorentina, Bar Mar do Pintor, Bodega O Risonsiño, O Buraco e Esencia.

Exposición da Asociación Fotográfica Ollares de Portonovo

A Casa Mariñeira acollerá este venres os Cantos de Taberna, con Soalleira de Dorrón e Portonovo Canta con entrada libre. A cita unirá aos dous grupos nunha actuación que porá en valor o xénero musical tradicional.

Ás 21:30 horas, a Rúa Rafael Picó acollerá o Concerto Son das Tabernas.

E este sábado, no parque do Espiñeiro e durante todo o día, haberá un Recuncho Infantil Mariñeiro (xogos de enxeño e populares). A animación teatral e a música continuará polas rúas con Charanga SMS, Trío Detrés e Deviño .

A Casa Mariñeira acollerá ás 18 horas o contacontos Historias do Mar. Ás 19:30 horas, a Travesía dá Mariña contará co concertoAs Nutrias e Rafael Picó, ás 21:30 horas, co 4º Sentido.

O domingo, a Casa Mariñeira de Don Fernando acolle o acto de entrega da Raia de Ouro a partir das 12:30 horas. O portonovés Manuel Deza "Xanelo" recibirá o galardón pola súa vinculación e achega á vila mariñeira.

Tras o acto, ás 13:30 horas, a Rúa Rafael Picó acollerá o concerto dos Saljaiteiros. O sorteo das estancias e os bonos de restaurantes realizaranse ás 16 horas na Casa Mariñeira de Portonovo.