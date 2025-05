As obras de ampliación da escola Crespo Rivas estarán listas para o vindeiro curso

As obras de ampliación da escola de educación infantil EEI Concepción Crespo Rivas estarán rematadas para o inicio do vindeiro curso.

Así o deu a coñecer este sábado a Consellería de Educación con motivo da visita do conselleiro, Román Rodríguez, ás obras. Estivo acompañado por persoal do centro e por cargos do PP local.

Román Rodríguez supervisou as obras de ampliación que está a desenvolver a Xunta neste centro, que supoñen un investimento de máis de 721.000 euros.

A actuación suporá a ampliación da escola en case 250 metros cadrados e dotará o centro dunha sala de usos múltiples, unha sala de profesores e unha aula de desdobre máis.

Visita de Román Rodríguez ás obras da escola de educación infantil Crespo RivasXunta de Galicia

Ademais, vai incrementar o espazo da actual sala de dirección.

O programa da intervención inclúe a substitución da caldeira de gasóleo por unha de gas e a mellora da accesibilidade do centro.

A intervención conta cun prazo de execución de cinco meses, polo que se prevé que estea rematada para setembro.

O conselleiro lembrou que en Pontevedra tamén está a instalarse un ascensor no IES A Xunqueira II e realizaranse no verán as obras de urbanización para acometida de auga nos centros integrados de FP Carlos Oroza e Montecelo.



En Pontevedra, ao abeiro do Plan de nova arquitectura pedagóxica da Xunta, haberá case unha trintena de obras e suporán un investimento de preto de 14 millóns de euros.