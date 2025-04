Ataques de pánico por estar o agresor de Aguete en liberdade: "é unha bomba de reloxaría"

Desde o 1 de marzo, Beatriz Pidal ten problemas para durmir e sofre ataques de pánico. Ese día foi vítima dunha brutal agresión no negocio do seu fillo, Los 3 Monos de Aguete, e cada vez que o lembra, sobrevénlle a ansiedade.

Este xoves tivo que volver revivilo. Declarou, por primeira vez, ante a xuíza do Xulgado de Instrución número 1 de Marín que leva o caso e, ademais de relatarlle ocorrer, trasladoulle unha petición, que o seu agresor ingrese en prision.

Por estes feitos foron detidos dous homes, aínda que tan só un deles a agrediu. Hai xusto un mes, o 3 de marzo, a xuíza deixounos en liberdade coa prohibición de comunicarse e de aproximarse ás vítimas, Beatriz; o seu fillo, Fernando Fernández Pidal; e dous dos traballadores do local. Tamén atacaron un policía.

O avogado de Beatriz, Roberto Gayoso, avanzou este xoves que pedirá formalmente o ingreso en prisión do principal agresor, pero, antes de que entregue a petición á xuíza, as súas vítimas xa o pediron tanto publicamente como ante a xuíza.

Fernando Fernández, cos seus pais e un dos seus empregados ás portas do xulgado de MarínMónica Patxot

"Eu, primordialmente, o que quero é que esta persoa non quede na rúa porque é un perigo público. igual que mo fixo a min, faillo a calquera porque nada lle fixemos para que nos agredise desa maneira", sostivo Beatriz á súa chegada ao xulgado.

O seu avogado insiste nese risco de que repita os feitos. "Agora mesmo, é unha bomba de reloxaría andante; este fin de semana, amparado en que consome, poderá cometer calquera tropelía", opina.

Así, fai referencia a que ese día, antes da brutal agresión en Aguete, xa atacara a outra persoa noutro bar de Marín, no que el e o seu acompañante supostamente tamén furtaron un cartón e usárona para pagar. E tamén a outros antecedentes violentos previos.

Beatriz Pidal e o seu avogado, Francisco Gayoso, ás portas do xulgado de MarínMónica Patxot

Tanto Beatriz como o seu avogado insistiron, ás portas do xulgado, na brutalidade da agresión. "Pegarlle cunha botella na cabeza, deixala sangrando no chan, pegarlle cunha segunda botella e pegarlle cunha cadeira de ferro, eu creo que a ningún ser humano se lle pode ocorrer", insiste Roberto Gayoso.

Esa noite, Beatriz estaba no local do seu fillo e viu que este home, que levaba horas no local bebendo, atacaba a Fernando, de modo que decidiu intervir na súa defensa. Finalmente, resultaron feridos todos, tamén dous traballadores que interviron para parar a agresión. Ela saíu peor parada e un mes despois segue con ambas as mans escaioladas.

Tamén o seu fillo segue recuperándose das lesións, tres costelas rotas, danos no nariz e contusións que derivaron nun trombo pulmonar e nun infarto de pulmón. Este xoves, acudiu ao forense para unha valoración.

Tras o seu paso polo Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) en Pontevedra, foi acompañar á súa nai ao xulgado. Tamén a dous dos seus empregados, que acudiron a declarar tamén, un como testemuña e outro como vítima. A cuarta vítima, tamén empregada, xa declarou nos días pasados.

Ao saír da súa declaración a súa nai confiou en que a xuíza envíe ao seu agresor a prisión, pois lle parece "moi inxusto que esta persoa estea na rúa".

Fernando non ten tanta confianza, pois insiste que xa o 3 de marzo, cando pasou a disposición xudicial, "estabamos convencidos de que non o ían a deixar en liberdade e, con todo, a xuíza considerou que o axeitado era que estivese en liberdade". Naquela ocasión, a Fiscalía pidio a prisión.

Mentres esperan a que o seu avogado formalice a peticion de ingreso en prisión e a xuíza decide, aseguran que tan só teñen "moitas ganas" de que acabe todo dunha vez.