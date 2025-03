Atracan un hotel de Vilalonga finxindo ser gardas civís

A Garda Civil investiga o atraco que sufriu o pasado domingo un hotel de Sanxenxo, ao que accederon catro persoas que se fixeron pasar por gardas civís que debían realizar un rexistro nas instalacións.

Fontes da investigación confirmaron a PontevedraViva que o asalto se produciu sobre o nove da noite no Hotel Pinar, un establecemento de dúas estrelas situado na parroquia de Vilalonga.

O seu propietario, despois de que dous dos atracadores, que levaban chalecos similares aos que emprega a Garda Civil, se identificasen como axentes, fiouse deles e deixoulles entrar.

Deulles ademais acceso á caixa forte do hotel, do que estas dúas persoas, ás que se sumaron despois os outros dous asaltantes xa encapuchados, levaron unha "importante cantidade de diñeiro".

Os autores do atraco non empregaron a forza física contra o propietario do hotel, que non resultou ferido durante o asalto, no que saquearon as oficinas do establecemento.

As autoridades activaron un dispositivo de procura para tratar de localizar aos asaltantes.