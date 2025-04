A Audiencia acollerá o xuízo contra un panadeiro de Lalín acusado de agredir sexualmente a súa empregada

Un empresario panadeiro de Lalín enfróntase a unha petición fiscal de 5 anos de prisión por un delito continuado de agresión sexual con prevalecemento de relación de superioridade sobre unha das súas empregadas. O xuízo está previsto que se celebre a próxima semana na sección segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra.

Os feitos, segundo o escrito de acusación da Fiscalía, ocorreron entre abril e xullo de 2024 en dous establecementos do acusado.

O procesado, identificado como G., de 63 anos e sen antecedentes penais, sometería á vítima a numerosos tocamentos non consentidos e situacións de acoso desde que a contratou en abril de 2024.

Segundo o relato do Ministerio Público, o empresario aproveitou a súa posición de superioridade laboral e o feito de que debía salarios á traballadora para realizar diversos actos de contido sexual sen o seu consentimento.

Entre os episodios máis graves recollidos no escrito de acusación, destaca un ocorrido a finais de maio cando o acusado tentou tocar os peitos da vítima e realizoulle tocamentos nas nádegas no establecemento. A empregada ameazouno entón con denuncialo ante a Garda Civil, segundo o escrito do Ministerio Fiscal.

Na relación de feitos detállase que o empresario tamén realizaba tocamentos aproveitando momentos como os cambios de marcha cando a vítima conducía, acariñáballe o pelo e a cara no traballo, e mesmo tentaba abrazala durante as crises de ansiedade que ela sufría precisamente por esta situación. Ademais, trataba de conseguir o seu consentimento mediante agasallos como flores e bombones, que ela rexeitaba, e invitacións que a vítima nunca aceptou.

O acoso finalizou o 9 de xullo de 2024, cando a traballadora reclamou os salarios pendentes e volveu reprochar ao empresario a súa conduta, sendo despedida ese mesmo día. A vítima presentou a denuncia oito días máis tarde.

Ademais da pena de prisión, o Ministerio Fiscal solicita cinco anos de liberdade vixiada, dez anos de inhabilitación especial para traballos que impliquen contacto con menores, e a prohibición de achegarse a menos de 100 metros da vítima durante seis anos. Tamén reclama unha indemnización de 10.000 euros por danos morais.