Xa se pode visitar no Auditorio de Vilagarcía a exposición do Maratón Fotográfico polo Día da Muller

O Auditorio Municipal xa ten aberta desde este martes a exposición sobre o maratón fotográfico realizado polo Día da Muller.

Está composta por unhas cincuenta imaxes que veñen a representar a importancia da loita pola igualdade de xénero.

Ademais da inauguración, na tarde do martes tamén se entregaron os galardóns a Jorge Casal, Silvia González e Daisy Alcalde, que foron os vencedores da categoría adulto, e a Uxía Pérez, da infantil.

A mostra é gratuita e pode visitarse ata o 30 de abril.



Trátase da XVII edición do certame, organizado pola área de Igualdade, dirixida por Tania García.

A concelleira responsable agradeceu aos participantes a súa implicación e aplaudiu a continuidade desta actividade "que busca poñer o foco na necesidade de defender, agora máis que nunca, a igualdade entre homes e mulleres".



As temáticas do concurso foron "A iniciativa Spotlight", orientada a eliminar todas as formas de violencia, a miúdo ocultada ou negada; "O efecto Matilda", que tende a non recoñecer os logros das mulleres científicas e atribuír o seu traballo a colegas masculinos; "Sen coidados non hai vida", sobre que a distribución do traballo non remunerado, que segue a ser extremadamente feminizado; e por último "Os coidados contan", para os cativos.



"Esta iniciativa é unha das moitas que organiza o Centro de Información á Muller (CIM) para sensibilizar e visibilizar sobre os diferentes tipos de violencia que sofren as mulleres polo simple feito de ser quen son", reflexionou a concelleira Tania García.



Jorge Casal foi o premiado na primeira categoría, "A iniciativa Spotlight", coa súa foto "Saquemos da sombra o problema"; Silvia González gañou na segunda temática, 'Efecto Matilda' co seu traballo "ConCIENCIAndo dende a crianza"; Daisy Alcalde fixo o propio na terceira, "Sen coidados non hai vida", coa súa imaxe "COIDADOS: SUBSTANTIVO, COLECTIVO, PLURAL". Os tres foron premiados con 200 euros cada un.

Por último, Uxía Pérez foi recompensada cunha cámara deportiva pola súa imaxe recreando o cadro 'A creación de Adán'.